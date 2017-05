Norton April Students of the Month are pictured, front row left to right: Emma Sterner, Emerson Hershberger, Maya Henneman, Nathan Johncock, Ayva Triestram, Lilly Mae Zonyk, middle row left to right: Helena Pradna, Tiahnah Hardy, Katelyn Mead, Rhema Bryant, Izaak Mallo, Addison Ludwig, Tony Hilton, Mia Cezar, back row left to right: Max Hoxie, Seth Booth, Jenna Southland, Willow Salmen, Heston Saunders, Malorie Guiter and Alexander Karabetsos. Missing from photo: Addison Pobanz.

Photo provided