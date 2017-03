Leaders of the Month for February at Andrews Elementary are as follows: (front row) Daisy Babcock, Emma O’Dell, Brayden Niemi, Camden Richards, Elijah Wadsworth, Meghan Taylor, Caiden Kissel, (middle row) Autumn Schroeder, Bianca Terry, Jake O’Dell, Takoda Farris, LaKotah Kellermeier, Parker Bingaman, Bentlee Miller, (back row) Jackson Palmer, Savannah Headley, Bryson McKee, Maxwell Burg, Niya Zamora, Jack Miller, Alyssa Kruger, (not pictured) Harper Moran.