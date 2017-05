The 2017 Three Rivers girls’ track and field team. Pictured in front left to right are, Izzy Taylor, Janelle Sussdorf, Carissa Kelley, Mackenzie Deel, Leonie Tapp, Steina Mork; second row, Althea Kiser, Amaya Hamilton, Anaysia Arnold, Katrine Bern, Desiree Sussdorf, Arionne Fowlkes, Heidi Hines; third row, Assistant Coach Cassidee Sinkler, Kaitlin Ritchie, Ashlyn Borden, Kiara Kamptner, Romina Schneider, Alexandria Deel, Gracie Bowers, Corinna Tompkins; back row, Head Coach- James Phillips, Shelby Krawczak, Campbell Haradine, Hadley Miller, Diamond Carter, Hannah Orzol, Alia Welp, Contessa Cole, Stephanie Mclochlin, Assistant Coach Cindy Haradine, Cara Smith

Commercial-News/Scott Hassinger