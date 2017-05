The 2017 Three Rivers boys’ track and field team. Pictured in the front row left to right are, Logan Bierlein Nathan Richie, Alex Peschel, Seite Kiser, Jon Scare, Spencer Proxmire; second row, Dan Foura, Andrew Johnson, Austin Soule, Manual Macanas, Evan Griffioen, Logan Borst, Tyler Chapman; third row, Grant Cobb, Dewayne Johnson, Nate Adams, Jake Crocker, Logan Evans, Cole Appoloni, Chris Bennett; back row, Head Coach Alex Schmidtendorff, Traven VanOss, Michael Coffey, Logan Kirby, Bryce Kennedy, Jordan Perkins, Davis Dickerson, Austin Weber, assistant coach J.J. Wagner.

Commercial-News/Scott Hassinger