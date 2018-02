Pictured are Norton Elementary’s Students of the Month for January. Front row left to right: Gabriella Suarez, Rees Beadle, David Kore, Yadriel Vedon-Valentin and Gabby Penny. Middle row left to right: Eric Lin, Ionna Thurman, Cooper Chrisman, Kalee Burdick, Helena Pradna and Zayvier Vance. Back row left to right: Daisey Jors, Haley Hubin, Lucan Hoercher, Max Hoxie, Alex Lubieniecki, Teddy Evans and Oscar Rubi Vazques. Missing from photo: Cam Johansen.

Photo provided