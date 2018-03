Pictured are the Norton Elementary Students of the Month for February. Front row left to right: Bianca Harris, Carter Baker, Oliver Newton, Shane Griffin, Gavin Gray, Louis Norton, and Austin Myers. Middle row left to right: Asia Fuller, Cora Peters, London Hoffmaster, Caiden Hoercher, Cambi Mumford, Aidan Martin, and Izaak Mallo. Back row left to right: Daisey Jors, Karli Burdick, Natalie McGahan, Jevon Jones, Katelyn Mead, Joe Anglemeyer, and Edward Blanton.